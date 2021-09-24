Вперше з початку пандемії порт Одеси прийме круїзне судно

Одеський морський порт в останніх числах вересня чекає на візит першого пасажирського судна з іноземними туристами з початку епідемії коронавірусу, заявив начальник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Максим Лапай, повідомляє ЦТС.

За його словами, найбільше від наслідків пандемії постраждав круїзний напрямок діяльності порту.

"Починаючи з 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором перестали відвідувати українські порти. Знадобилося кілька років на те, щоб стабілізувалася ситуація безпеки в Чорноморському регіоні і колосальні зусилля адміністрації порту в переговорах зі світовими туристичними операторами для повернення круїзних суден в Одесу. І ось, коли ми отримали по 20 і більше заявок на судозаходи лайнерів в сезони 2020-21 років, коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес в глобальному масштабі", - зазначив Лапай.

Начальник Одеського філіалу АМПУ додав, що в результаті було втрачено два сезони.