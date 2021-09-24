В Іспанії сталася масштабна повінь

На заході та півдні Іспанії через потужні зливи сталася масштабна повінь - затоплені дороги, вулиці, будинки, порушено залізничне сполучення, повідомляє Слово і діло.

Найбільше стихія завдала удару по Балеарських островах, автономних співтовариствах Андалусія, Естремадура та Валенсія.

Десятки автомобілів опинилися заблокованими через підтоплення на дорогах. Водні потоки на вулицях в деяких регіонах змивали транспортні засоби.

Фермери повідомили, що град знищив майже половину врожаю виноградників і майже всі посіви хурми і цитрусових. Йдеться про збитки в розмірі восьми мільйонів євро.

За даними метеорологів, у середньому в постраждалих регіонах випало 110-116 мм опадів. У муніципалітеті в Алькерія Бланка випала рекордна кількість опадів за останні 70 років.