Україна отримуватиме до півмільйона доз вакцини Pfizer — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що протягом найближчих місяців в Україну щотижня буде поставлятися майже по 500 тисяч доз вакцини Pfizer, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer, окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження та забезпечення холодового ланцюга" , — зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз в Україні зберігається 10 мільйонів доз вакцин і кожен українець має до них доступ.

Вакцина Pfizer з’явилася в Україні в липні.

Згідно з даними клінічних досліджень, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна на 95% (94% для людей віком від 65 років).