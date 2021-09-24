Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою
Сольна співачка Слава Камінська презентувала свою першу україномовну пісню "Подзвони". Зірка зізналась, що ще ніколи не чекала на прем'єру з таким хвилюванням. Колишня солістка гурту "НеАнгели" та співачка Слава Камінська презентувала третю сольну композицію. Вперше в її репертуарі з'явилась пісня українською мовою, повідомляє 24 Канал.
Нова пісня Слави Камінської
В інстаграмі зірка розповідала, що з нетерпінням чекала на прем'єру пісні "Подзвони". Виконавиця поділилась, що у пісні розповідає про переживання героїні, яка вийшла з любовного трикутника.
"Вона намагається відпустити ситуацію, але не в змозі відпустити любов", – прокоментувала зірка.
SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слухайте пісню онлайн
Реакція мережі на першу українську пісню Камінської
Більшість прихильників задоволені новою композицією співачки. Вони наголошують, щоб знаменитість й надалі писала рідною мовою.