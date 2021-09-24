У КМДА прокоментували закриття транспорту через коронавірус

Влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантину вдасться уникнути. Разом з тим, у випадку локдауну, для транспорту готують електронні перепустки, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт" , - зазначив він.

Нагадаємо, влада Києва влітку анонсувала, а згодом і запустила реєстрацію заявок на електронні перепустки. Їх власники зможуть користуватися транспортом у разі введення тотального локдауну в столиці.

Автор: Ірина Гамерська