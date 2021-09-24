Бензини подешевшали, дизпаливо – подорожчало: підсумки тижня

За тиждень (17-24 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і склала 29,14 грн/л, бензин А-95 здешевшав на 44 коп./л – до 30,01 грн/л, а дизельне паливо здорожчало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 здешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах здорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

SOCAR знизила вартість бензинів на 30-44 коп./л, а KLO – на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 здешевшав на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 – на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. У мережі «Нефтек» ціни на всі бензини скоротилися на 50 коп./л, але на стільки ж здорожчало дизельне пальне.