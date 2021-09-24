СБУ знайшла докази присутності РФ на окупованому Донбасі

У самопроголошеній «ДНР» завершується «реформування» сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ. Російські органи державної влади уже визнають дипломи про вищу освіту, видані в «ДНР».

Про це повідомила СБУ﻿.

Так, співробітники СБУ встановили, що у 2016 році у самопроголошеній «ДНР» прийняли концепцію реформування освіти та науки «республіки» на 2016-2021 роки. Основна її мета ‒ введення в освітній сфері стандартів Російської Федерації.

Інституційна інтеграція «ДНР» до складу Російської Федерації почалася з 2017 року. Саме тоді президент РФ Володимир Путін видав Указ № 74, яким Росія почала визнавати дипломи «ДНР».

За інформацією СБУ, наразі представники «ДНР» намагаються внести ці дипломи до загального реєстру РФ.

При цьому у 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів «ДНР», акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тис. дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року - 8 тис. дипломів.

«Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» , - зазначили в СБУ.

Російські посадовці підписують офіційні документи, які стосуються політики РФ щодо окупованих територій України. Так, в одному із листів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дозволяє відкрити пункти проведення єдиного державного екзамену на базі донецьких Муніципальних закладів освіти так званої «ДНР».

СБУ володіє доказами, що навіть діючий «міністр освіти ДНР» Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ. З 2015 року він переїхав у «ДНР», де став «заступником міністра», а з 2019 року – «міністром освіти ДНР».

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво самопроголошеної республіки «ДНР» очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямовані заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ «ДНР» відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.

Отриманні матеріали будуть використані як доказова база у відповідному кримінальному провадженні.

Вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру.