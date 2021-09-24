На виїзному засіданні "Слуг народу" можуть бути присутніми кандидати в міністри

Заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук припускає, що на засіданні фракції в Трускавці можуть бути кандидати в голови міністерств, за якими плануються ротації в керівництві. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кравчук розповіла, що це засідання фракції буде нарадою "Слуг народу" з президентом, представниками Офісу Президента і членами Кабміну. За словами нардепа, будуть підбивати підсумки виконаної роботи та намічати плани на майбутнє.

Говорячи про те, хто буде оплачувати проживання та дорогу "Слугам народу", вона заявила:

"Я купую собі квиток і оплачую собі готельний номер. Це в рамках антикорупційного законодавства".

Заступник голови фракції "СН", коментуючи інформацію про те, що деякі депутати будуть з сім'ями, розповіла, що її сім'я буде недалеко від Трускавця.