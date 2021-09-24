Джо Байдена звинуватили в несплаті податків

Представники Республіканської партії США звинуватили президента Джо Байдена, який переміг на виборах в якості кандидата від демократів, в несплаті податків на 500 тисяч доларів, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про виплати в рамках програми охорони здоров'я Medicare, які нинішній глава Білого дому нібито заборгував до свого вступу на посаду. Член Палати представників США Джим Бенкс пояснив, що, згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу, Байден неправомірно використовував так звані S-корпорації, щоб не платити податки з гонорарів за виступи і продаж книг у 2017-2018 роках.

В цілому Джо і Джилл Байден провели через них понад 13 мільйонів доларів, проте як дохід задекларували менше 800 тисяч. При цьому в самій доповіді ім'я президента США як порушника не згадується, але наводяться подібні випадки використання S-корпорацій і підозріло низького доходу, з якого сплачуються податки.

Крім того, в документі йдеться, що податкові декларації президента підлягають автоматичній перевірці тільки за той період, коли він знаходиться на посаді, тобто, з 2021 року. В цьому році в Білому домі вже вказали, що перевірка S-корпорацій Байдена проводитися не буде, так як вони більше не діють.

S-корпорацією в США називається такий тип компаній, які не платять податок на прибуток, оскільки передають її своїм акціонерам (фізичним особам), щоб уже вони сплачували за ставкою прибуткового податку для фізичних осіб. Для отримання такого статусу компанії повинні виконати ряд строгих вимог.

Претензії до Джо Байдена республіканці озвучили на тлі заклику глави Білого дому до багатих американців «платити чесні податки». Президент США заявив, що один відсоток найбагатших людей ухиляється від сплати 160 мільярдів доларів податків, які вони повинні віддавати щороку. Він пояснив, що така ситуація складається через відсутність у податкових органів точних даних про доходи багатіїв.