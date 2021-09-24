"Динамо" і "Шахтар" дізналися перших суперників у Кубку України

У п'ятницю, 24 вересня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України, під час якої "Динамо" та "Шахтар" дізналися своїх перших суперників у турнірі. Кияни на виїзді зіграють з "Маріуполем", а "гірники" – з "Чорноморцем", повідомляє Обозреватель.

Також із цієї стадії у змаганні стартують "Ворскла", "Зоря" і "Колос".

Повністю результати урочистої церемонії мають такий вигляд:

"Металіст-1925" – "Олександрія"

"Металіст" – "Колос"

"Верес" – "Ворскла"

"Чорноморець" – "Шахтар"

"Альянс" – "Львів"

"Рух" – "Зоря"

ЛНЗ Черкаси – "Дніпро-1"

"Маріуполь" – "Динамо"

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України. Джерело: Кадр з відео

Нагадаємо, що базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України – 27 жовтня.