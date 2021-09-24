"Динамо" і "Шахтар" дізналися перших суперників у Кубку України
У п'ятницю, 24 вересня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України, під час якої "Динамо" та "Шахтар" дізналися своїх перших суперників у турнірі. Кияни на виїзді зіграють з "Маріуполем", а "гірники" – з "Чорноморцем", повідомляє Обозреватель.
Також із цієї стадії у змаганні стартують "Ворскла", "Зоря" і "Колос".
Повністю результати урочистої церемонії мають такий вигляд:
"Металіст-1925" – "Олександрія"
"Металіст" – "Колос"
"Верес" – "Ворскла"
"Чорноморець" – "Шахтар"
"Альянс" – "Львів"
"Рух" – "Зоря"
ЛНЗ Черкаси – "Дніпро-1"
"Маріуполь" – "Динамо"
Нагадаємо, що базова дата матчів 1/8 фіналу Кубка України – 27 жовтня.