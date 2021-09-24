Зеленський виставив на продаж віллу в Італії

Форте-дей-Мармі, один з найдорожчих курортів Італії, називають "пляжним Куршевелем". Але ще Форте-дей-Мармі відомий тим, що саме тут є нерухомість президента України Володимира Зеленського, повідомляє Страна UA.

І не просто нерухомість, а найдорожчий об'єкт з його декларації - вілла за більш ніж 3 мільйони євро.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Зеленський і його дружина Олена в серпні 2015 року почали володіти будинком в Італії площею 413 кв. м., який був оформлений на італійську фірму San Tommaso SRL. Судячи з фінансової звітності, тоді за маєток подружжя Зе виклало 88 588 966 грн. (це 3 164 000 євро на той час).

У найсвіжішій декларації президента за 2020 рік, фірмою San Tommaso SRL уже володіє тільки дружина Олена Зеленська, а будинок і зовсім зник з розділу про нерухомість.

Так виглядає вілла Зеленського в Італії з висоти пташиного польоту, фото: Владислав Бовтрук, Ізим Каумбаєв, "Страна"

Сам Зеленський прокоментував покупку італійської нерухомості ще на початку передвиборчої кампанії на пост президента.

"Західну нерухомість купили через недосконалу банківську систему в Україні. Вклали, як тільки будемо знімати новий фільм, ця вілла піде" , - пояснив Зеленський.

Під навісом можна запаркувати авто, фото: "Страна"

З того моменту пройшло три роки. І, як стало відомо, президент тільки зараз вирішив позбутися від заморської вілли. Джерело з італійського агентства по нерухомості ексклюзивно повідомило, що об'єкт виставили за € 4 500 000.

Всередині є сауна і тренажерний зал, а в господарській спальні ліжко king-size, фото: "Страна"

"Протягом останніх трьох років маєток, що розташований усього в 400 метрах від моря - здається в оренду за €12 000 на місяць. Зараз його орендує громадянин США зі своєю сім'єю. Вони там живуть з липня, але вже на початку жовтня повинні виїхати" , - розповідає співрозмовник.

Журналісти розшукали будинок президента і зробили ексклюзивні кадри італійської нерухомості Зеленського. До речі, інформація з адресою є у відкритих джерелах. Виявилося, що вілла Зеленського розташована в самому центрі Форте-дей-Мармі.

Зараз це розкішне житло здається в оренду, фото: "Страна"

Маєток президента України - це територія з окремим особняком і басейном. У котеджі площею 480 кв. м. є два поверхи. На першому - вітальня з обідньою зоною і виходом на терасу, кухня, одна спальня зі своєю ванною кімнатою, ще один додатковий санвузол і пральня. На другому поверсі розташовано: чотири спальні зі своїми вбиральнями. На цокольному поверсі СПА-зона з сауною та джакузі, тренажерний зал, ванна кімната і невеликі апартаменти для персоналу. Також у будинку є столи для масажу.

Вілла, яку продає Зеленський, обладнана системою кондиціонування, а сигналізація і відеоспостереження підключені до приватної охоронної фірми. Відповідне повідомлення ми побачили на паркані.

Оголошення про продаж особняка Зеленського з'явилися вже на кількох сайтах елітної нерухомості в Італії. Про вартість телефоном не повідомляють. Ріелтори, які продають даний об'єкт, попереджають, що інформацію про ціну і справжніх власників повідомлять тільки при особистій зустрічі.