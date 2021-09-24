Учасники місії Inspiration4 показали вид на Землю
Четверо непрофесійних космонавтів, яким вдалося побувати з туристичною місією Inspiration4 у космосі, показали неймовірних вид на нашу планету. Вони зняли його з вікна корабля Crew Dragon, запущеного компанією SpaceX, повідомляє Обозреватель.
Ролик було опубліковано на YouTube-каналі місії. У кадр потрапили не тільки красиві зображення Землі, а й щирі емоції від побаченого учасників команди.
Триває ролик всього півтори хвилини, його знімала одна з чотирьох членів цивільної команди – популяризаторка науки Сіан Проктор. Тоді як мільярдер Джаред Айзекман, котрий організував та керував місією, а також ветеран ВПС, інформаційний аналітик Кріс Семброскі повільно піднімають кришку з купола, щоб подивитися на Землю.
У цей час на передньому плані працівниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено готує якесь обладнання, перш ніж теж із трепетом подивитися у вікно. А потім щиро радіє побаченій красі.
Супроводжувала цей процес мелодія з "Космічної одіссеї 2001 року", тобто знаменитий уривок із симфонічної поеми "Так говорив Заратустра" Ріхарда Штрауса.
Зауважимо, що через відсутність необхідності членам екіпажу відвідувати орбітальну лабораторію під час цієї місії, на Crew Dragon вирішили використовувати куполоподібне вікно з 360-градусним оглядом. Саме воно дозволило космічним туристам побачити Землю з висоти 590 кілометрів, що вище, ніж будь-коли літав цей корабель. Висота орбіти МКС становить близько 400 кілометрів.
У коментарях під відео користувачі мережі подякували місії за відзняті кадри й пораділи емоціям, які вони самі продемонстрували на них.
"Побачити, як Хейлі перейшла від свого збудженого звичного "я" до жаху, справді показує, наскільки це дивовижно", "Обличчя Хейлі протягом останніх кількох кадрів цього відео – це вся ця місія коротко", "Дякую, що поділилися! Так гарно! Ви всі повинні так пишатися собою", "Все просто захоплює дух. Щиро дякуємо, що поділилися своєю дивовижною захоплюючою подорожжю з усіма бачити особисто", "Я б хотів, щоб кожен із нас бачив Землю з орбіти, можливо, тоді ми думатимемо одне про одного по-різному", "Їхня реакція говорить за все", – поділилися враженнями глядачі.