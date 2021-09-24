Учасники місії Inspiration4 показали вид на Землю

Четверо непрофесійних космонавтів, яким вдалося побувати з туристичною місією Inspiration4 у космосі, показали неймовірних вид на нашу планету. Вони зняли його з вікна корабля Crew Dragon, запущеного компанією SpaceX, повідомляє Обозреватель.

Ролик було опубліковано на YouTube-каналі місії. У кадр потрапили не тільки красиві зображення Землі, а й щирі емоції від побаченого учасників команди.

Триває ролик всього півтори хвилини, його знімала одна з чотирьох членів цивільної команди – популяризаторка науки Сіан Проктор. Тоді як мільярдер Джаред Айзекман, котрий організував та керував місією, а також ветеран ВПС, інформаційний аналітик Кріс Семброскі повільно піднімають кришку з купола, щоб подивитися на Землю.

Вид на Землю через вікно корабля Crew Dragon. Джерело: YouTube Inspiration4

У цей час на передньому плані працівниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено готує якесь обладнання, перш ніж теж із трепетом подивитися у вікно. А потім щиро радіє побаченій красі.

Супроводжувала цей процес мелодія з "Космічної одіссеї 2001 року", тобто знаменитий уривок із симфонічної поеми "Так говорив Заратустра" Ріхарда Штрауса.

Реакція Хейлі Арсено на побачене

Зауважимо, що через відсутність необхідності членам екіпажу відвідувати орбітальну лабораторію під час цієї місії, на Crew Dragon вирішили використовувати куполоподібне вікно з 360-градусним оглядом. Саме воно дозволило космічним туристам побачити Землю з висоти 590 кілометрів, що вище, ніж будь-коли літав цей корабель. Висота орбіти МКС становить близько 400 кілометрів.

Вид на Землю з висоти 590 кілометрів. Джерело: YouTube Inspiration4

У коментарях під відео користувачі мережі подякували місії за відзняті кадри й пораділи емоціям, які вони самі продемонстрували на них.

Емоції учасників місії