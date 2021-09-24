Зеленський опублікував нове фото з тренування

Володимир Зеленський показав, як проводить ранкове тренування в спортзалі, і опублікував відповідне фото.

Фотографію він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Хтось тренується, а хтось відпочиває. Добрий ранок всім!", - написав Зеленський під постом в соцмережах.

На фото поруч з президентом також знаходиться собака. Вона раніше вже з'являлася в Instagram Зеленського - її звуть Нора.

Також Володимир Зеленський додав до посту тег #Здорова Україна.