Булгур: чим корисна крупа та чому її варто включити в раціон

Булгур – це надзвичайно смачна каша та універсальний гарнір. Для того, щоб приготувати його не потрібно володіти особливими кулінарними талантами, адже готується крупа не важче, ніж рис чи та ж сама гречка, повідомляє Обозреватель.

Але от смачний та ситний булгур точно внесе різноманіття у повсякденне меню. До того ж, чудово гармоніює зі свіжими, відвареними чи тушкованими овочами, салатами чи навіть закусками.

Чим корисний булгур?

Булгур – це ніщо інше, як зерна пшеничної крупи. Перед вживанням вони проходять декілька обов`язкових стадій: пропарювання водою, сушіння та очищення від оболонок, щоб отримати потрібний розмір. І так як при виробництві крупи в пшениці залишаються зародки, булгур має набагато більше корисних властивостей та вітамінів, аніж інші популярні каші такі, як: кус-кус, манка чи рис.

Як повідомляє дієтолог Світлана Фус, варений булгур переварюється в організмі набагато повільніше. Завдяки цьому створює відчуття ситості й після прийому їжі вам ще довго не хотітиметься їсти. Найкраще поєднувати кашу з фруктами, ягодами, овочами чи зеленню для того, аби покращити смак булгура та ще більше насичити його вітамінами. Найпопулярнішою стравою на основі цієї каші є східний салат табуле.

Секрети приготування каші з булгура