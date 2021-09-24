Німеччина нарощує виробництво електромобілів

Частка електрокарів в автовиробництві зросла з 7% в березні 2020 року до 21,7% в липні 2021 року, повідомляє Autoconsulting.

Як повідомляється, в липні цього року німецькі автовиробники сумарно випустили 53 221 електромобіль. При цьому, ще в січні 2019 року частка електрокарів в автомобільному виробництві країни становила 3,2%.

Випуск електрокарів в Німеччині виріс на тлі загального спаду автовиробництва за дефіциту напівпровідників в автопромисловості під час пандемії.

За даними Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), виробництво автомобілів в Німеччині знизилося на 26% в серпні цього року, в порівнянні з серпнем 2020 роком. При цьому випуск електромобілів зріс на 9% за цей період.

Німецькі автокомпанії Volkswagen, Mercedes і BMW планують підтримувати нарощування випуску електромобілів. Volkswagen і BMW очікує, що 50% його продажів в 2030 році складуть електромобілі. Mercedes-Benz планує повністю перейти на електрику до 2030 року на тих ринках, де для цього є нормативні та інфраструктурні умови.

Уже в найближчому майбутньому на збільшення частки електромобілів в загальному виробництві вплине і запуск заводу Tesla під Берліном, який запланований на жовтень.