Місячний календар на неділю 27 вересня - 3 жовтня 2021 року

Згідно з місячним календарем, найбільш складними, агресивними і скандальними днями, коли важливо стримувати емоції, будуть вівторок і субота, повідомляє Сегодня.

Докладний місячний календар на кінець вересня – початок жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 27 вересня – 3 жовтня 2021 року.

Місячний календар по днях на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 року

27 вересня, понеділок – 22-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

28 вересня, вівторок – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – повня. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

29 вересня, середа – 24-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть о 4:58. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

30 вересня, четвер – 24-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, слушний для оновлення.

1 жовтня, п'ятниця – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

2 жовтня, субота – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

3 жовтня, неділя – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.