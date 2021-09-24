Ф'юрі поділився очікуваннями від поєдинку Джошуа - Усик

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, повідомляє УНИАН.

Слова 33-річного Тайсона приводить Boxingscene.

"Я міг би назвати безліч причин, за якими Джошуа програє цей бій, а Усик виграє. По-перше, він лівша, і треба визнати, спритний боксер. Думаю, його удари сильніші, ніж багатьом здається. Але справа не в тому, наскільки сильно хтось б'є - головне, влучати в ціль. Рано чи пізно в такому випадку величезний бодібілдер трісне по швах, немов стара дешева подушка. Крім того, у нього досить швидко закінчуються ідеї" , - сказав Ф'юрі.

"Вважаю, Ентоні спробує більше боксувати і використовувати джеби. Він прекрасно знає, що у нього не вистачить витривалості, приблизно після трьох раундів він почне задихатися. Якщо він не розправиться з Усиком раніше, то можливо навіть програє достроково" , - додав Тайсон.

Ф'юрі раніше вже припускав, що Усик в статусі андердога має всі шанси здолати фаворита бою.

Нагадаємо, що бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня. Ентоні захищатиме чемпіонські титули за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

Усик - Джошуа: профайл боксерів