Чотири області ризикують стати "червоними" - Кузін

Міністерство охорони здоров'я України на цьому тижні зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності COVID-19 у 2021 році: 68% - зростання нових випадків захворювання, 51% - зростання госпіталізації. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 24 вересня вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня", - сказав він на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Кузін нагадав, що рішенням від 21 вересня всі 25 регіонів України були переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки.

"Є певна частина регіонів, які зараз знаходяться в зоні ризику входження вже навіть в "червоний" рівень епіднебезпеки: це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до "червоного" рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги", - зазначив головний санлікар.

Водночас Кузін зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я країни контрольоване: зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок з киснем і 13% апаратів ШВЛ, а число пацієнтів, яким призначено кисень, - 19% від кількості ліжок з киснем.

При цьому Кузін підкреслив "95% (госпіталізованих - ІФ) в лікарнях - невакциновані".

Головний санлікар також повідомив, що штам "дельта" є переважаючим.