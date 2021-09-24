В ОП кажуть, що Шефір є "позаштатним працівником" адміністрації

Офіс президента у відповідь на журналістський запит повідомив, що Сергій Шефір "не перебуває в трудових відносинах" з Офісом президента.

Копію документа опублікував﻿ журналіст Володимир Бойко.

Він наголошує, що перший помічник президента не може бути позаштатним працівником, оскільки це посада державної служби.

"Перший помічник президента не може бути "позаштатним", оскільки це – посада державної служби (хоча на неї і не поширюються вимоги Закону України «Про державну службу»), прописана в Положенні про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року №436/2019. Згідно з п.9 цього Положення перший помічник президента призначається на посаду президентом" , - написав Бойко.

Журналіст також зазначив, що перший помічник президента України координує роботу Кабінету президента України та за дорученням президента України в межах компетенції бере участь у:

- здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності Президента України;

- взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;- розробці та узгодженні поточного та перспективного графіка Президента України;

- візуванні документів, що подаються на розгляд Президентові України;здійсненні інших доручень Президента України.