В ОП кажуть, що Шефір є "позаштатним працівником" адміністрації
Офіс президента у відповідь на журналістський запит повідомив, що Сергій Шефір "не перебуває в трудових відносинах" з Офісом президента.
Копію документа опублікував журналіст Володимир Бойко.
Він наголошує, що перший помічник президента не може бути позаштатним працівником, оскільки це посада державної служби.
"Перший помічник президента не може бути "позаштатним", оскільки це – посада державної служби (хоча на неї і не поширюються вимоги Закону України «Про державну службу»), прописана в Положенні про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року №436/2019. Згідно з п.9 цього Положення перший помічник президента призначається на посаду президентом", - написав Бойко.
Журналіст також зазначив, що перший помічник президента України координує роботу Кабінету президента України та за дорученням президента України в межах компетенції бере участь у:
- здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності Президента України;
- взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;- розробці та узгодженні поточного та перспективного графіка Президента України;
- візуванні документів, що подаються на розгляд Президентові України;здійсненні інших доручень Президента України.
Як зазначив журналіст, в указі Зеленського від 21 травня 2019 року №305/2019 про призначення Сергія Шефіра також не йдеться про
"роботу поза штатом".