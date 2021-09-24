В Україні одна область перейшла до "помаранчевої" зони

Дніпропетровська область перейшла з «жовтої» до «помаранчевої» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила прес-служба﻿ Дніпропетровської обласної ради.

«Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових недужих – у Дніпрі, Кривому Розі та Кам’янському. Також на Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%» , — сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У «помаранчевій» зоні застосовуються обмеження «жовтого» рівня. Утім додаткові обмеження на свій розсуд може вводити місцева влада.