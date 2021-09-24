Тупицький і Касмінін подали до суду на Офіс президента

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом відсторонених глав Конституційного суду Олександра Тупицького і судді КСУ Олександра Касмініна. Вони звернулися до суду з вимогою зняти з сайту Офісу президента оголошення про конкурс на посаду судді КСУ за квотою президента, повідомляє Ліга.net.

Тупицький і Касмінін подали позов проти Офісу президента і конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді КСУ. Треті особи в позові - президент Володимир Зеленський і Конституційний суд.

Як повідомляють в ОАСК, Тупицький і Касмінін вимагають визнати протиправним і скасувати рішення конкурсної комісії 20 серпня 2021-го про оголошення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ, яких призначає президент.

Також вони оскаржують дії конкурсної комісії та ОП, які розмістили дане оголошення на сайті президента. Тупицький і Касмінін просять суд зобов'язати конкурсну комісію відкликати оголошення.

Повідомляється, що суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.