Тищенко порівняв Разумкова із "сумною дівчинкою"

Заступник керівника парламентської фракції Слуга народу Микола Тищенко порівняв свого однопартійця, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з «сумною дівчинкою», повідомляє Новое время.

Таким чином нардеп прокоментував претензії колеги з приводу того, що його «не запросили» на партійну нараду до Трускавця.

«Пан Разумков не моя дружина, щоб налагоджувати стосунки. Це вже ми як якусь дівчинку запрошуємо, а вона сумує і не хоче. Ми дорослі люди, це чоловічі розмови, а ми переводимо на якийсь балаган… Може ще квіти принести, каблучку? Що зробити?.. Ким він був два роки тому? Хто знав його ім'я?» , — обурився Тищенко.

Разом з тим заступник голови фракції все ж «запросив» Разумкова до Трускавця, заявивши, що має для цього достатньо «впливу і повноважень».