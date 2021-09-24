Колишня "Слуга народу": за закон про олігархів роздавали гроші

Депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход, виключена з фракції партії "Слуга народу" в 2019 році, заявила, що "слугам" у Раді роздавали гроші за голосування по законопроєкту про олігархів, повідомляє Деловая столица.

"Це законопроєкт ні про що. Це політичний проєкт Володимира Зеленського про уявну боротьбу з олігархами. Навіщо йому заважати? Нехай борються далі, люди через деякий час зрозуміють, що це "ні про що". Ми і в першому читанні голосували, і в другому. У нас було опитування в чаті, хто яке має бажає голосувати. Що змінює цей законопроєкт — нічого! Він знизить тарифи? Ні" , — розповіла нардеп.

За її словами, порядок денний формує фракція "Слуга народу".

На питання, чи пропонували гроші за голосування за цей законопроєкт, Скороход відповіла:

"Так, домовлялися. У них серед "слуг" до четверга не було голосів".

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада прийняла закон про олігархів: законопроєкт №5599 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.