Суд взяв під варту учасника схеми поставок вугілля з "ЛДНР"

В Україні взяли під варту одного з учасників схеми з незаконних поставок вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

За її словами, громадяни України організували схему сприяння терористам "ЛДНР" шляхом поставок вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти державних підприємств на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Венедіктова зазначила, що ці злочини відбувались в кінці 2014 - на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників влади Російської Федерації.

"Особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створювала умови для укладання державним підприємством України прямих контрактів з терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР", повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій" , - розповіла генпрокурор.

За даними слідства, ця особа тривалий час пов’язана із вугільним бізнесом, була однією з ключових зв’язних ланок схеми – він безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував "кураторам" цього процесу з українського та російського боку.

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі учасники злочинної схеми.