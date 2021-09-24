Лерос просив вручити Зеленському "Оскар"

Сьогодні, 24 вересня, у Верховній Раді озвучили запит позафракційного нардепа Гео Лероса до Президента України Володимира Зеленського щодо можливого вручення останньому премії "Оскар", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне звернення зачитала і поставила на голосування віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Ставиться на голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про клопотання перед Американською кіноакадемією про вручення премії "Оскар" Володимиру Зеленському за найкращий сценарій і спецефекти у фільмі "Замах, якого не було". Дивитися всім" , - зачитала віцеспікерка.

Зазначимо, що парламентарі не підтримали це звернення.

"Просив вручити "Оскар" Зеленському за інсинуацію замаху, але навіть "Слуги" не оцінили його нову постановку" , - прокоментував свій запит Лерос.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія.