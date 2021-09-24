Курс біткоїну обвалився на 9,3 відсотка після рішення Центрального банку Китаю заборонити всі транзакції, пов'язані з криптовалютами, повідомляє "Лента.ру".

За даними торгів, пік обвалу припав на 14:18 коли криптовалюта коштувала 40 908 доларів. На 14:50 біткоїн торгується по 41 660 доларів за штуку.

Вартість іншої популярної криптовалюти Ethereum обвалилася на піку на 13,89 відсотка до 2750 доларів. На 14:50 вона коштує 2838 долара.

Народний банк Китаю (НБК) 24 вересня оголосив, що криптовалюти не повинні перебувати в обігу разом з традиційними валютами. НБК попередив про заборону фінансовим установам, платіжним системам і інтернет-фірмам сприяти торгівлі криптовалютою і пообіцяв рішуче присікати спекуляції віртуальною валютою для захисту власності людей і підтримки фінансового порядку.