Команда Реброва неймовірним чином втратила перемогу

"Аль-Айн", який очолює українець Сергій Ребров, вперше втратив очки в нинішньому сезоні елітного дивізіону чемпіонату ОАЕ, дозволивши "Аль-Уробі" здійснити неймовірний камбек. Клуб нашого співвітчизника вигравав 3:0 на виїзді, але закінчив матч із рахунком 3:3, повідомляє Обозреватель.

29-річний нападник гостей Коджо Лаба оформив хет-трик вже в першому таймі. Спочатку він двічі відправив м'яч у сітку після передач із лівого флангу, а потім впевнено реалізував пенальті перед перервою.

У другому таймі ситуація перевернулася з ніг на голову. Перший гол "Аль-Уроба" відіграла після удару з одинадцяти метрів, другий – після прострілу, а втретє ігровий снаряд опинився в сітці вже в доданий до матчу час. Йшла дев'ята хвилина, незважаючи на те, що арбітр спочатку компенсував шість, коли голкіпер "Аль-Айна" не впорався з досить простим ударом у ближній кут.

Команда Реброва продовжує лідирувати в чемпіонаті. Після п'яти турів у її активі 13 очок.