Названа ідеальна формула правильного харчування

Лікар-дієтолог Девід Раубенхаймер поділився своїм відкриттям і розповів про головне секреті правильного харчування. Він стверджує, що необхідно тільки підібрати правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів, і наш організм не тільки стане нормально функціонувати, а й почнеться процес здорового схуднення, повідомляє Menslife.

Для того, щоб прийти до такого висновку, вчений протягом десяти років спостерігаючи за тубільцями і деякими тваринами з Нової Зеландії, перебуваючи в диких умовах. Він зауважив, що їх раціон надзвичайно цікавий і правильний з точки зору дієтології. У дикій природі набагато простіше харчуватися здоровою їжею.

Вчений вирішив тут же виключити цукор і чисті жири й загострив свою увагу на вживанні білків. Сам дієтолог народився в Південній Африці, а протягом останніх десяти років він жив на території джунглів Нової Зеландії, де і була виведена «еволюційна дієта».

На основі своїх досліджень Девід Раубенхаймер прийшов до наступного висновку: дорослій здоровій людині необхідно включати в свій раціон не більше 45-50% вуглеводів, 35% жирів і 25% білків. До того ж слід повністю виключити зі свого раціону цукор і чисті жири, в той час як вживання білків підняти на максимальний рівень. Тому південноафриканські дієтологи закликають своїх колег розробляти дієти з урахуванням цієї схеми, яка дозволяє людині виживати і чудово почуватися навіть в умовах дикої природи.