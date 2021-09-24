У Запорізькій області сталося масове отруєння в дитячому садку

У місті Вільнянськ, Запорізької області, сталося масове отруєння дітей в дитячому садку. Четверо малюків потрапили до лікарні, ще п'ятеро лікуються вдома. У дошкільному закладі розпочато перевірку, повідомляє Вести.

У повідомленні говориться, що дев'ять вихованців з трьох груп дитячого садка Вільнянська поскаржилися на підвищення температури, нудоту і діарею. Всі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлено.

Всього медиками зафіксовано дев'ять випадків на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільного віку. З них четверо госпіталізовані в КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня", ще п'ятеро лікуються вдома. Стан дітей оцінюється як задовільний.

Фахівцями Головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області оперативно розпочато розслідування і позаплановий захід з перевірки харчоблоку у сфері безпеки харчових продуктів.