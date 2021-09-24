У Мінагрополітики закликали інвестувати в землю

У Мінагрополітики закликали українців інвестувати в землю. За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, земля – це ресурс, який завжди буде формувати додаткову вартість, тому той, хто перший інвестує і придбає її, в будь-якому разі через 10 років буде у виграші, повідомляє УНІАН.

Про це Лещенко заявив на Першій міжнародній конференції з аграрного права, організованій Асоціацією правників України.

"Не залежно від того, що буде відбуватися у світі: коронавірус, світові економічні кризи – що завгодно. Це (земля – ред.) ресурс, який завжди буде формувати додаткову вартість. І той, хто перший інвестує в землю і придбає її, в будь-якому разі через 10 років буде у виграші" , - зазначив Лещенко.

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі - громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.