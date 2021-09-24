Обов'язкова COVID-вакцинація: кого змусять робити щеплення

Повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати наступного тижня.﻿ Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє УНИАН.

"З приводу переліку професій (для обов'язкової вакцинації - ред.), зараз він поки формується. Зараз ми розглядаємо і оцінюємо потенційні ризики невакцинації тих чи інших когорт або саме категорій службовців. Тому, скоріш за все, на наступному тижні ми зможемо презентувати фінальну версію... Поки що фінального рішення немає" , - сказав він.

За словами Кузіна, однозначно до цього списку МОЗ ініціює працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Як повідомляли раніше, Кабінет міністрів підтримав протокольне рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.