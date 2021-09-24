У Норвегії скасують майже всі коронавірусні обмеження

Уряд Норвегії за рекомендацією органів охорони здоров’я скасовує майже всі карантинні обмеження, що діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу.﻿ Про це оголосила чинна прем’єрка Ерна Солберг, повідомляє Украинская правда.

Обмеження, які рекомендували скасувати, перестануть діяти з 16:00 суботи 25 вересня.

"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії" , - заявила Ерна Солберг.

Прем’єрка зазначила, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, люди і далі будуть заражатися і хворіти, проте ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів. У Норвегії принаймні першою дозою щеплені вже понад 90% дорослих, відтак за місяць вони будуть вже повністю захищені.