ПФУ скоротив фінансування пенсій

Пенсійний фонд України 24 вересня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), всього за вересень 2021 року на пенсії спрямовано 43,4 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень). Однак це більше, ніж у липні (42,4 млрд гривень) і в червні (42,6 млрд гривень).

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 Гривень або на 1,45%.

Автор: Олександр Білоус