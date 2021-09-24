Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. До обідньої перерви вони виросли до 26,685 гривень на покупку і 26,74 гривень на продаж.

Причиною зростання стала підвищена активність імпортерів, які вирішили більше не чекати, поки долар подешевшає. До них приєдналися спекулянти, які ще вчора грали на зниження курсу. Тепер вони почали качати курс вгору, і треба визнати, що у них непогано виходить. «Олії у вогонь» підлив і Національний банк, який відразу після початку торгів вийшов на ринок і купив 5 млн доларів за ціною 26,63 гривень. Така несподівано рання поява регулятора насторожила всіх і мимоволі підіграла спекулянтам.

Дуже динамічно змінювався і курс долара в оптових обмінниках Києва. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,69-26,70 гривень. В районі 12:00 цінник опустився до 26,66-26,67 гривень. А вже до 13:00 знову підскочив до 26,69-26,70 гривень слідом за різким стрибком безготівкового долара на міжбанку.

Євро на FOREX в п'ятницю знову йде вниз: до 13 години він опустився з 1,1746 до 1,1729 долара, явно маючи намір опуститися ще нижче. Готівковий євро вранці продавали по 31,24-31,25 гривень, а до обіду цінник виріс до 31,28-31,30 гривень, відреагувавши на зростання готівкового долара.

Російський рубль в п'ятницю робить різкі коливання між рівнями 72,60 і 73,10 рубля за долар. Незважаючи на те, що світові ціни на нафту наблизилися до трирічного максимуму, це вже не допомагає рублю рости далі. У Києві ціна готівкового рубля протягом усього тижня зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.