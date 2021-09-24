Крищенко відреагував на розслідування про захоплені причали та острів

Новопризначений заступник голови КМДА Андрій Крищенко відреагував на розслідування "Схем", у якому йшлося про "приватизацію" численних об'єктів уздовж Дніпра у Києві та області. Як зазначали журналісти, це відбувалося за сприяння поліції Києва, якою тоді керував Крищенко.

Ексголова київської поліції зазначив﻿, що уже звернувся в Національне антикорупційне бюро України з вимогою "в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості".

"Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні" , - написав Крищенко у Facebook.

Раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування про незаконне привласнення об'єктів біля Дніпра в Києві та області. Таким чином бізнесмен Костянтин Бойко "приватизував" причали і дамби, а також отримав майнові права на об’єкт за координатами Оболонського острова.

Механізм привласнення став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка, а також приватних і державних реєстраторів, зазначили "Схеми".