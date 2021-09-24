Нардепа судитимуть за несплату податків

Державне бюро розслідувань (ДБР) передає до суду справу проти депутата Віктора Мялика. Він звинувачується в ухиленні від сплати податків на 100 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

"У справі Мялика завершено досудове розслідування та ознайомлення з матеріалами. Обвинувальний акт передається до суду" , - повідомило джерело в ДБР.

Нагадаємо, підозру Мялику оголосили наприкінці березня. За даними правоохоронців, він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

В червні суд відмовився скасувати підозру нардепу за ухилення від сплати податків.

Автор: Олег Черниш