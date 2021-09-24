Україна висунула на Оскар фільм про Донбас

Український Оскарівський комітет обрав претендентом на Оскар 2022 від України фільм української режисерки Наталки Ворожбит "Погані дороги", повідомляє Новое время.

У п’ятницю, 24 вересня, Український Оскарівський комітет висунув драму Погані дороги режисерки Наталки Ворожбит на здобуття 94-ї премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії Міжнародний повнометражний фільм. Стрічка побореться за право потрапити до лонглиста Оскара 2022.

Стрічка Наталки Ворожбит є призером Тижня кінокритиків, що пройшов в рамках Венеційського кінофестивалю 2020. Стрічку визнали найкращою в категорії "Найбільш іноваційний фільм".

Вона складається з чотирьох новел, події яких відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.