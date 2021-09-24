В Євросоюзі розповіли, чи "вдарять" санкціями по українським олігархам

Європейський Союз підтримує боротьбу української влади з олігархами, однак про санкції говорити поки рано, повідомляє Деловая столица.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

"Боротьба з корупцією в першу чергу в інтересах України. Уряд і президент Зеленський знають, що це їхнє зобов’язання, це те, що ми регулярно обговорюємо. І не обов’язково говорити про санкції, бо ми маємо дуже сильний інструмент — угоду про асоціацію" , — сказав він.

Стано зазначив, що в рамках угоди про асоціацію Україна та ЄС обговорюють всі проблеми і виклики, які виникають, зокрема і боротьбу з феноменом зростання впливу олігархів.