Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України знову почали знижуватися

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України цього тижня знову почали знижуватися на тлі похолодання у країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, якщо на ранок 21 вересня запаси на складах ГК ТЕС були 857,9 тис. тонн, то на 22 вересня вони знизилися до 851,1 тис. тонн, 23 вересня - до 829,9 тис. тонн, 24 вересня - до 812,6 тис. тонн.

Водночас протягом перших 20 днів місяця запаси вугілля демонстрували тенденцію до зростання, зокрема, на 1 вересня вони становили 738,3 тис. тонн, на 10 вересня - 778 тис. тонн, на 20 вересня - 852,6 тис. тонн.

Затверджений міністерством план-графік накопичення вугілля передбачає, що на 1 вересня запаси на ГК ТЕС мають становити 1,6 млн тонн, на 10 вересня - 1,87 млн тонн, на 20 вересня - 2,17 млн тонн, на 24 вересня - 2,29 млн тонн.

Загалом за останні чотири доби витрата вугілля на ТЕС перевищила його постачання на 40,2 тис. тонн (витрата - 242,2 тис. тонн, постачання - 202 тис. тонн).

Згідно з даними роботи блоків НЕК "Укренерго", із похолоданням збільшилося завантаження блоків ТЕС. Зокрема, якщо 10 вересня в роботі були задіяні 18 блоків, то 20 вересня - 23, а 24 вересня - 32.