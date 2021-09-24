Глава Dragon Capital вказав на ризики для валютного ринку

У наступному році національна валюта ослабне приблизно до 28 грн / $. Однак різких стрибків курсу не передбачається. Про це заявив гендиректор і засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала під час зустрічі "Глобальний огляд економіки України", повідомляє UBR.

"За нашими прогнозами, курс гривні до долара в наступному році трохи ослабне, приблизно до 28 грн / $. Але ми не очікуємо шокових стрибків курсу", - зазначив експерт.

За його словами, Нацбанк продовжує проводити консервативну монетарну політику, дотримується режиму інфляційного таргетування та гнучкого валютного курсу.

"Поки НБУ залишається незалежним, можна бути впевненим у стабільності валютного ринку. Інші зовнішні ризики включають високу інфляцію в світі і дії Росії", - підкреслив гендиректор інвесткомпанії.

При цьому серед внутрішніх ризиків він виділив зростання "популістських кроків" з боку Кабміну і Верховної Ради в зв'язку з наближенням виборів в 2023-2024 рр.