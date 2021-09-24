Дощі йдуть: погода в Україні на вихідних 25-26 вересня

У суботу в більшості регіонів України все ще буде дощ, але вже в неділю погода нас порадує – сонце вигляне всюди, крім сходу. Там ще триватимуть дощі.

Отже, в суботу, 25 вересня, найвища температура вдень буде на півдні та на заході країни - близько 16-21 ° С. Трохи прохолодніше днем буде в окремих областях: Рівненській, Вінницькій та Запорізькій, а також в Криму - 15-17 ° С. В цілому ж в центрі і на сході країни очікується 13-16 ° С вдень. І найнижча температура вдень буде залишатися на півночі, а також в сусідніх Полтавській і Харківській областях - 12-14 ° С. Вночі по всій країні очікується від 7 до 12 ° С в Криму.

Дощі в суботу проллють в центрі, на півночі, на сході, а також в окремих областях: Одеській, Миколаївській, Волинській та Рівненській. На основній території України очікується вітер 14-22 км / год в середньому, місцями до 25 км / год. На сході буде дути трохи менше - 11-18 км / год. А ось на заході все ще буде сильний вітер - близько 18-29 км / год.

У неділю, 26 вересня, на півдні, в Криму, а також на Закарпатті вдень температура підніметься до 20-24 ° С. В цілому на заході, а також в центрі і в Запорізькій області буде 15-20 ° С вдень. А ось в Полтавській області, як і на сході, а також на півночі, очікується 12-18 ° С вдень. Вночі по всій країні буде від 7 на сході до 13 ° С на півдні.

Дощі залишаються на сході країни, а також у Дніпропетровській області. На решті території очікується ясна погода з невеликою хмарністю. Але вітер при цьому, навпаки, посилиться. На основній території він буде близько 18-25 км / год, місцями до 29-32 км \ год. У центрі - 14-22 км / год в середньому, місцями до 29 км / год. І найменш вітряно буде на заході і в Криму - 11-18 км / год в середньому, місцями до 25 км / год.

У столиці України, Києві , очікується температура від 9 до 17 ° С протягом дня, вітер 14-22 км / год і дощ як в суботу, так і в неділю.