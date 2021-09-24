Гангстери вбили в залі суду боса мафії

У Делі двоє гангстерів, переодягнені в адвокатів, увірвалися до залу суду, де проходило слухання справи боса мафії Джітендера Маана Гоги і застрелили його, повідомляє Лента.Ру.

Індійська поліція вступила в перестрілку, убивши нападників. Кілька людей отримали поранення. За словами правоохоронців, главу злочинного угруповання вбили члени конкуруючої банди «Тіллі».

Главу злочинного угруповання Джітендера Маана Гоги затримали в березні минулого року. Операцію по його затриманню вважали великим успіхом. Гоги був в списку найбільш розшукуваних злочинців поліцією Делі, і він також був звинувачений в десятках справ, включаючи вбивство, викрадення людей і шахрайство, в інших штатах.