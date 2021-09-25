Volkswagen побудує новий завод в Китаї

Німецький концерн Volkswagen планує побудувати в китайській провінції Аньхой завод з виробництва тягових акумуляторів та електричних компонентів. Підприємство в Хефей стане до ладу у 2023 році, повідомляє Обозреватель.

В рамках стратегії електрифікації концерн має намір істотно розширити свої виробничі потужності і підсилити присутність на ринку екологічно чистого транспорту.

Завод VW у Хефей почне роботу в 2023 році. Джерело: Volkswagen

Для реалізації своїх планів збільшення випуску електрокарів в Китаї підрозділ Volkswagen Group China інвестує понад 140 млн євро в будівництво великого виробничого комплексу. Нове підприємство дозволить забезпечити тяговими акумуляторами спільні підприємства і власні компанії з випуску електромобілів. Планується, що щорічно завод зможе відправляти на складальні конвеєри від 150 до 180 тисяч АКБ.

В августе нынешнего года в Китае стартовали продажи электрокара ID.3. Джерело: Volkswagen

Завод має запрацювати вже у другій половині 2023 року. Він стане важливою частиною стратегії електричної мобільності. Очікується, що до 2030 року підприємство в Аньхоє буде забезпечувати приблизно 40% всіх обсягів виробництва електромобілів VW в Китаї.

Сьогодні батареї для електромобілів VAG випускаються на підприємствах в Німеччині (Брауншвайг) і Китаї (Тяньцзінь). Крім нового заводу в Хефей аналогічні підприємства з виробництва АКБ будуть найближчим часом створені у чеському Млада Болеславі та американської Чаттануге. Протягом декількох років концерн має намір довести сумарний випуск акумуляторів для електромобілів до 1 мільйона на рік.