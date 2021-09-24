У Німеччині постачальник газу закрився через високі ціни на ринку

Німецька Deutsche Energiepool, що займається газопостачанням промислових підприємств і муніципальних комунальних служб, припинила поставки газу клієнтам через стрибок цін на нього, повідомляє Интерфакс-Украина.

"В останні місяці закупівельні ціни на газ і електрику на ринку зросли майже втричі, ціни на нові закупівлі зросли вчетверо", - йдеться на сайті підприємства.

ЗМІ повідомляють, що це перша компанія, відреагувала таким чином на зростання цін на ринку. Невідомо, скільки клієнтів постраждали. Повідомляється також, що виконувати поставки замість Deutsche Energiepool клієнтам підприємства буде компанія Eon.