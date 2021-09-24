Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

Сьогодні торгівля на міжбанківському валютному ринку рясніла сюрпризами. Єдиною очікуваною подією стало продовження зростання безготівкового долара.

Перший сюрприз підніс учасникам торгів Національний банк. Він з'явився на ринку ще до початку активної фази торгів і виставив ордер на покупку 5 млн доларів на рівні 26,63 гривень - набагато вище, ніж купував вчора. Регулятору вдалося купити долари майже за найдешевшою ціною за день. Іншим пощастило менше. Другий сюрприз піднесло Держказначейство: воно виплатило сьогодні відразу 6,6 млрд гривень компенсації ПДВ експортерам. Частину цієї суми експортери тут же направили на покупку валюти; інші просто зняли виставлені заявки на продаж. Покупці побачили, що пропозиції валюти не так багато, як хотілося б, і стали піднімати цінники, намагаючись намацати взаємовигідну ціну. В результаті до обідньої перерви котирування досягли 26,72 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу. Такі цифри стали черговим сюрпризом для імпортерів, які ще вчора роздумували, чи брати по 26,50. Решта на ринку продавці зрозуміли, що сьогодні - їх день, і вже не піддавалися на вмовляння. Ціни до кінця торгів залишилися в районі максимальних.

Закрили торги п'ятниці на 8 копійок на купівлі і на 6,7 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,60 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже, ніж в попередні дні: спред на старті склав всього 5 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,61 гривень пройшла о 09:36. Обсяги заявок на покупку більш ніж в 3 рази перевищували обсяги заявок від продавців. Скоро стала зрозуміла їх пасивність: була виплачена дуже велика сума компенсації ПДВ експортерів, і в продажу валюти необхідність відпала. До 10:20 котирування ненадовго знизилися до 26,58 гривень на покупку і 26,608 гривень на продажу - і покупці вирішили, що сьогодні долар рости не буде. Але тут частина продавців різко прибрала свої заявки - і виявилося, що продавців залишилося дуже мало. Ситуацією миттєво скористалися спекулянти: вони погоджувалися продавати, але дорожче 26,70. До 13:00 на ринку на продаж залишилися два ордери: 2,5 млн доларів за 26,75 і 0,5 млн доларів за 26,77. Покупці були ґрунтовно налякані і готові брати по 26,72 і дорожче. Після обіду знову вийшли спекулянти, і ажіотаж був на час знято. Але сильно відкотитися котируванням не дали; день закрили недалеко від максимумів.

Котирування закриття - 26,70 / 26,735 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 17,4 млн доларів у порівнянні з четвергом і склав 182,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6099 гривень.

Офіційний курс долара на 27 вересня встановлений на позначці 26,6422 гривень за долар, зростання на 11,50 копійок.

Офіційний курс євро на 27 вересня встановлений на позначці 31,2153 гривень за євро, зростання на 13,07 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні в точності повторила вчорашню траєкторію руху: вранці готівкового «американця» продавали по 26,69-26,70 гривень, до обіду ціну знизили до 26,66-26,67 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,70-26,71 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1712 долара. Сьогодні євро не зміг продовжити зростання і з позначки 1,1746 долара опустився до 1,1700 долара, оскільки долар знову зміцнився до решти валют. Ціна готівкового євро протягом дня теж змінювалася досить динамічно: вранці його продавали по 31,24-31,25 гривень, до обіду - по 31,30 гривень, а до вечора ціна повернулася до ранкових значень.

Російський рубль третій день поспіль робить різкі рухи між рівнями 72,60 і 73,10 рублів за долар. Станом на 19:00 він знову зростає до долара і торгується в діапазоні 72,72-72,78 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві п'ятий день поспіль тримається на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.