Шмигаль хоче розширити доступну іпотеку на невеликі міста

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програма доступної іпотеки повинна працювати і в невеликих містах, а не тільки у містах-мільйонниках, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні урядового порталу.

"Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 млн гривень. Програма працює, і ми повинні розвивати її далі — не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих містах — щоб більше українців могли отримати доступне і якісне житло" , — зазначив він .

За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.