СБУ вручила підозру матері пропагандистки Ольги Шарій — Аллі Бондаренко, повідомляє Деловая столица.

Про це сама Ольга повідомила в своєму Telegram-каналі.

"Щойно моїй мамі СБУ вручила підозру" , — написала вона, але не уточнила, за якою статтею.

Анатолій Шарій повідомив, що підозру Аллі Бондаренко вручали чотири співробітники СБУ, і вкотре образив президента Зеленського.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення запровадити персональні санкції проти Анатолія Шарія, його дружини Ольги, її матері Алли і головного редактора "Страни" Ігоря Гужви. Пропагандист Анатолій Шарій відповів на санкції РНБО погрозами сім'ї Зеленського.

"Проти мене запровадили санкції. Але не тільки проти мене, а й проти моїх родичів. Ну, значить, ми починаємо боротися з твоїми родичами" , — сказав Шарій, звертаючись до Зеленського.

Коментуючи сьогоднішню підозру своїй матері від СБУ, Ольга Шарій сказала Telegram-каналу PavlovskyNEWS:

"Напевно, з матір'ю Зеленського щось не так. Тому що інакше складно зрозуміти, як можна виростити морального виродка, який атакує чужих матерів".

Примітно, що сьогодні Анатолій Шарій посварився в Instagram із батьком президента Володимира Зеленського, порадивши йому "вирощувати огірки на дачі і не вилазити в світ".

Той у відповідь назвав Шарія "боягузом" і "брехуном".