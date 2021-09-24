Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 вересня 2021

У суботу, 25 вересня, 19-й місячний день місячного календаря. Місяць перебуває в знаку зодіаку Телець, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Тельці - час посилення розумових здібностей, але разом з цим також зростає інерційність і схильність до ліні.

У цей період з'являється бажання комфорту і затишку. Добре було б відвідати театр або кіно, або просто розслабитися.

25 вересня - критичний день. Краще залишатися вдома і присвятити час моральному очищенню. Це найбільш несприятливий день для укладання шлюбу або інших партнерських угод.

У фазу спадного Місяця знижується життєздатність і людина швидше втомлюється, втрачає енергію і стає менш активною.

Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Хороший період для звільнення від старих звичок. У стосунках - час зближення і романтики на найбільш високому рівні. Також третя фаза відмінно підходить для саморозвитку, самовдосконалення та творення.

День тижня - субота - підпадає під вплив Сатурна, планети із сильною, важкою енергією, що відає роботою і навчанням. Тому краще зайнятися розв'язанням завдань, що накопичилися за тиждень, складанням планів на наступні дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 вересня Овен (21.03-19.04)

Овнам зірки радять вірити у власні сили. Інакше не вдасться досягти найлегших цілей, не кажучи вже про глобальні бажання.

Телець (20.04-20.05)

Для Тельців цей день несприятливий для початку нових справ. Зірки радять завершити старі. Хоча прогнозують, що від цього доведеться трохи потерпіти.

Близнюки (21.05-21.06)

У цей день найголовніше в спілкуванні з близькими людьми - стримувати емоції. Інакше уникнути нікому не потрібного конфлікту не вдасться.

Рак (22.06-22.07)

Ракам у цей день зірки радять виявляти ініціативу. Усі починання увінчаються успіхом.

Лев (23.07-22.08)

У Левів вірогідні несподівані фінансові надходження. Можуть повернутися старі борги або гонорар за роботу.

Діва (23.08-22.09)

Дівам у цей день зірки радять відпочити. Релаксація допоможе набратися сил на тиждень вперед.

Терези (23.09-22.10)

У цей день, втім, як і завжди, зірки радять не обманювати людей. Особливо близьких. Оскільки ймовірне швидке розкриття правди.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіонам варто ретельно прорахувати всі наслідки найменших починань. Інакше втрати уникнути не вдасться.

Стрілець (22.11-21.12)

У Стрільців є ймовірність отримання нової роботи або підвищення на посаді. Вихідний цьому не завадить.

Козеріг (22.12-19.01)

День для зустрічей з близькими людьми. Зірки говорять, що навіть спілкування з рідними і друзями по телефону буде корисним для Козерогів.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки обіцяють прихід нових ідей, які важливо не впустити з голови. Тому краще обзавестися блокнотом і ручкою.

Риби (19.02-20.03)

День, коли необхідно не поспішати і мати світлу голову. Помилки можуть призвести до складного конфлікту.