Bloomberg назвав саму відстаючу економіку в Європі

Зростання ВВП Іспанії виявилося нижчим, ніж показували початкові дані, через що країну назвали такою, що відстає в порівнянні з іншими економіками Європи, повідомляє Лента.Ру.

Офіційне статистичне агентство Іспанії переглянуло показник збільшення ВВП до 1,1 відсотка в другому кварталі, тоді як раніше він дорівнював 2,8 відсотка.

Економіст JPMorgan Марко Протопапа не зміг знайти пояснення, з чим пов'язаний перегляд ключового показника.

«З регіональної точки зору Іспанія зараз виглядає ізольованою і відстає, - написав він у дослідницькій замітці. - Така поведінка викликає у нас подив і питання про те, який сигнал потрібно отримати з цього перегляду».

На його думку, відновлення Іспанії виявиться більш повільним. Економіст зменшив свій прогноз зростання ВВП на 2021 рік до 4,5 відсотка з 6,3 відсотка, так як, за даними JPMorgan, споживання в Іспанії також виявилося нижчим за очікування.

За початковим результатами другого кварталу економіка Іспанії продемонструвала саму позитивну динаміку в Європі, обігнавши на 0,1 процентного пункту Італію, показник зростання ВВП якої склав 2,7 відсотка. Економісти Bloomberg прогнозували обом країнам найвищі темпи розвитку за останні чотири десятиліття. При цьому Іспанія та Італія більше інших держав регіону постраждали від пандемії - строгі обмеження завдали удару по бізнесу і ключової для країн індустрії туризму.