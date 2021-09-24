Шуфрич став співвласником каналу "Перший Незалежний"

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич отримав частку телеканалу "Перший Незалежний" у власність, повідомляє Еспресо TV.

Про це повідомила його пресслужба у Facebook

﻿Шуфрич погодився на пропозицію журналістів і підписав угоду про невтручання в редакційну політику.

"Конфлікт телеканалу з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, яка ставила під сумнів прозорість володіння, спонукав мене ухвалити це рішення", - йдеться у повідомленні.



Нардеп вважає, що "дії СБУ щодо телеканалу є порушенням прав журналістів і тиском на свободу слова"

На сайті каналу повідомляється, що Шуфрич став власником 60%.

Нардеп є головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова.